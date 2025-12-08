「助理費除罪化」惹議 民眾黨喊委員會排審前「先停下來」聽意見
國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，日前經立法院會交付委員會審查，但恐掀國民黨茶壺內風暴，且藍綠白國會助理也炸鍋。針對民眾黨團對「助理費除罪化」修法爭議態度，民眾黨團總召黃國昌8日表示，現在才看到一個版本，委員會真要排審前，或許應先停下來聽聽社會大眾、助理工會的意見，別讓要推動制度化的修法變成似乎在侵害助理權益。
民眾黨立院黨團8日上午舉辦「卓榮泰選擇性執法，賴清德總統正在摧毀國家」記者會，身兼民眾黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、成大法律系教授許忠信、前立委陳琬惠與會。
被問到陳玉珍提「助理費除罪化」相關修法目前付委審查，但除了釀成國民黨內茶壺風暴，也讓各黨派國會助理炸鍋，民眾黨團對此案態度為何？黃國昌回應，上次全國正副議長到黨團拜會時，黨團立場已說明清楚，助理費過去產生非常多爭議，而在許多司法個案當中，初一十五月亮長不一樣，因此有必要針對助理費制度化、法制化規範清楚。
黃國昌提及，當時黨團請有當過議員的白委黃珊珊、林國成成立小組研議，研議過程中，民眾黨最重要的一個基本堅持，是除了制度化以外，一定要公款公用的原則，沒有任何退縮的空間。
黃國昌說，至於具體法律要怎麼法制化，堅守公款公用的原則，也不要讓司法實務出現初一十五不同，不管是在起訴或判刑時會因人、因黨而不同，這是接下來面對此議題時，民眾黨的基本態度。
黃國昌認為，「而這次助理費，因為現在才看到一個版本，委員會真的要排審前，或許應該先停下來聽聽社會大眾、助理工會大家的意見，不要讓一個本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至貶低成幫個案脫罪的修法，這絕對不是在面對助理費或立委收到公費補助要求制度化時，要解決的問題或目標」。
