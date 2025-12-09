「助理費除罪化」惹議 陳玉珍態度堅決：不會撤回

國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」，卻引發國會助理不滿。國民黨資深助理在群組開轟表示，如果真的要強渡關山，將成為第11屆立委之恥。助理們期盼立法院長韓國瑜能為他們發聲，而國會助理工會也預告週五（12日）將發起抗議行動。面對助理們的不滿，陳玉珍今（9）日態度依然堅決，強調不會撤案。

助理費爭議延燒 陳玉珍：要抗議、陳情都歡迎

助理費爭議延燒，但提案的國民黨立委陳玉珍表示，「提案是我們的權力，請我們撤回是他們可以訴求的，那我不會撤回提案，不管他是要抗議或是陳情或是溝通，我們都是歡迎，尤其立委跟助理是夥伴關係，他們就可以提出修正動議，提出他們的想法，不用污名化這些連署的委員們。」

助理工會幹部號召撤案連署 盼韓國瑜出手幫忙

陳玉珍明確表態不撤回，持續推動修法，國會助理因而炸鍋。一名國民黨資深助理昨（8）日晚間，更在一個超過200名助理的群組中表達不滿，期盼立法院長韓國瑜能以「莫忘世上苦人多」的情懷，聽見助理的悲鳴，更痛斥這屆立委，若要強渡關山通過法案，不只會讓前人流淚，更將成為「立委之恥」。

助理工會幹部號召撤案連署，盼韓國瑜出手幫忙。圖／台視新聞製圖

國會助理工會將於週五向立法院長韓國瑜陳情，並在議場前發起抗議行動，工會現在也發起連署，呼籲藍委撤回提案。

助理工會副理事長田飛生表示，希望這個案不是現在暫緩處理，而是能夠撤案，「不用檢據核銷、讓立委去統籌運用」這些內容，已經引起外界相當大的爭議。

國會助理工會將於週五向立法院長韓國瑜陳情。圖／台視新聞製圖

陳玉珍堅不撤案 綠委齊批：名正言順成「私房錢」

立法院長韓國瑜並未對此特別回應；不過，民進黨團強調，若藍營不撤案，就會有主動作法。民進黨立委林月琴也表示，如果助理費變成立委自己說了算，那就成了名正言順的私房錢，並與實際聘用脫鉤，「有些人根本就不會再認真找助理，形同把國會變成自家親友的人力銀行。」

助理費案中，陳玉珍堅持不撤案，基層助理們因此炸鍋，接下來的行動將一波接一波展開。

台北／黃子庭、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

