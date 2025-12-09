「助理費除罪化」惹議！ 陳玉珍籲勿「污名化」：不會撤回、歡迎討論

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將助理費改由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發爭議。而立法院國會助理工會日前連署要求撤回提案，陳玉珍今(9)日表示，提出修法前有請相關單位研究過，也有相關法律依據，不要污名化說提案的立委要自肥，陳玉珍強調，歡迎陳情、溝通或提出意見，「提案是我們的權利，我不會撤回」。

陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將現行規定立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，而立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬「貪汙治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

該提案引發反彈聲浪，立法院國會助理工會也表達不滿，預計本周五將在議場外抗議，呼籲立委撤案。對此，陳玉珍今日回應，國民黨黨團研究了包括美國、日本、德國、韓國等國家的助理費制度，共同點都是由國會議員作為助理的雇主，所以她提出的修法是有依據的。

陳玉珍表示，她提出的版本並非一錘定音，國會助理有意見，都歡迎來陳情或透過立委開會來表示意見，也可以在委員會討論時提法案、修正動議，「不要污名化，不要說我們提案是要自肥」。至於是否撤案，陳玉珍強調「提案是我們的權利，我不會撤回」，她認為國會助理提出建議案、修正案都可以，法案本來就可以討論。

