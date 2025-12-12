「助理費除罪化」挨轟！ 陳玉珍認「不夠周延」：願討論、修改

台北市 / 武

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理反彈，今(12)日有多位助理在立法院門口抗議，陳玉珍也到現場表示，助理就像她的家人、兄弟姐妹一樣，但抗議的助理們並不買單反嗆「撤回法案」，陳玉珍則坦言自己在提案過程也許不夠周延，願意公開討論並修正。

多位國會助理今日在立法院門口抗議「助理費除罪化」修法，提案的立委陳玉珍也到現場表示要對話，陳玉珍先是提到，助理像她的家人、兄弟姐妹一樣，立委非常需要助理的協助，今天立法院助理費的討論案，引發這麼大的迴響是正面的事情。

不過現場的助理則反嗆「講幹話」、「撤回法案」，還有人質疑陳玉珍「收完助理費就會去選縣長？」陳玉珍則說，不要讓助理案變成一個政黨鬥爭，民進黨在立法院多數的這八年，也沒有去修助理的權利，她也坦言自己在提案過程也許不夠周延，沒有仔細詢問助理的意見，但這只是一個提案，助理們也可以協助自家委員提出自己的法案。

陳玉珍強調，自己願意開大門走大路，對於助理的建議「我們都會公開討論」，中間有任何的汙衊也都願意承受，大家對於立委自肥的部分可以修改，助理的權益一定會受到保障。

