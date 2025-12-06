「助理費除罪化」是進步立法？藍委助理群組開炮：走出立院還抬得起頭？

國民黨立委陳玉珍提「助理費除罪化」兩修法草案，國民黨團總召傅崐萁稱「是保障助理的先進立法」，引爆黨團助理不滿。讀者提供



記者周志豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍提「助理費除罪化」兩修法草案挨批，國民黨團總召傅崐萁稱「是保障助理的先進立法」，更引爆黨團助理不滿。有資深助理昨就在內部群組開炮，知情人士更透露，該法案由立院法制局草擬，主導者就是傅。

知情人士表示，陳玉珍所提「立法院組織法」與「 地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」兩修法草案內容緣起，是因全國正副議長聯誼會年初拜會立法院長韓國瑜後，韓交辦立院法制局草擬。

廣告 廣告

知情人士說，9月底全國正副議長聯誼會在拜會傅崐萁，盼加速推動「助理費除罪化」修法，傅才調閱法制局研擬的兩修法草案，並對爭議更大部分進行微調，最終定稿為陳玉珍掛名提案版本。

只不過陳玉珍版「助理費除罪化」兩修法草案，仍遭質疑將貪汙合法化、侵害公費助理權益，讓助理不僅被迫淪民代自肥幫兇，還讓資深權益與名譽都受損，不少藍營助理與青壯派立委都有意見。

而因應爭議，傅崐萁受訪時稱「助理費除罪化」修法是「保障助理的先進立法」、「不讓助理成為共犯」等說詞，更讓不少藍營助理覺得被情緒勒索、傅得便宜還賣乖。

有不分區立委辦公室資深助理，昨天就在國民黨助理群組開炮，對傅崐萁受訪留言回應，「進步法案，哈哈哈」、「實在凍抹條！」，直言「忍兩天了」，並直言「工作尊嚴蕩然無存」。

國民黨立委陳玉珍提「助理費除罪化」兩修法草案，國民黨團總召傅崐萁稱「是保障助理的先進立法」，引爆黨團助理不滿。讀者提供

該資深助理語重心長表示，「第二屆就進立院，每月薪水一毛不減準時進戶頭，年終沒少過，很幸運我被每一位老闆善待，年紀大也快退休了，本人吃自己也無所謂，但是年輕的助理們，你們有像我這麼幸運都遇到好老闆嗎？」

該資深助理提醒藍營助理，「如果你／妳還對這份工作有熱情，可以忍受助理制度如此被糟蹋嗎？走出立院還抬得起頭嗎？」

另一立院資深助理更受訪點名，「黨團高層為替好朋友脫罪」，竟把助理費修法說成是「進步法案」那他為什麽不敢用國民黨團提案？要讓陳玉珍個人提案？這種邏輯若不是在開玩笑，那就是在侮辱全民智商。

該資深助理認為，這次修法本質就是在包庇特定人，國民黨讓這些骯髒行為合法化，讓原本應受追究的貪汙犯可繼續逍遙當立委，若這是進步法案，那但真正進步的不是這個國家，而是政客的無恥與貪汙者的膽量。

該資深助理直言，現有制度規範清楚，會為每月幾萬元鋌而走險、違法鑽漏洞民代本就少數，現在應做的是補強稽核、加大處罰，而非把黑的說成白的，把助理薪資全變立委薪水，更不該為幫貪汙立委除罪而犧牲助理工作權。

該資深助理批評，居國會多數的國民黨團不檢討貪汙者，卻把人頭違法問題說成是制度嚴苛，用「統籌運用」、「免檢具核銷」就把「貪汙」行為合法化，然後，這不是修法，而是替貪汙洗白，把不該存在的投機行為寫進法律。

更多太報報導

合法剝削？助理費除罪修法周五上線 高市助理工會怒：替貪污者開後門

陳玉珍提「助理費除罪化」 綠營支持開放討論：反對黑箱通過

繼「周典論條款」後藍再出招 陳玉珍提「助理費除罪化」兩修法