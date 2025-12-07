「助理費除罪化」爭議大！ 藍委助理群組也炸鍋

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的相關修法，研擬將助理費通通交由立委統籌運用。修法方向引發國會助理工會不滿，嚴正反對廢除現有制度，還傳出連藍營助理也強烈反彈，還有人在內部群組怒轟制度被糟蹋，讓助理的工作尊嚴蕩然無存。

待遇恐遭剝奪 藍助理轟：走出立院抬得起頭

陳玉珍提出助理費除罪化修法引起高度爭議，上週她親上火線、試圖滅火；只是修法研擬將每個月約50萬元的助理費通通交由立委統籌，國會跨黨派助理們無法接受，並發聲強烈反對。

國會助理工會嚴正表態，反對廢除現有的公費助理制度，因為依照陳玉珍所提版本，恐讓助理的勞動權益倒退數十年。

國會助理工會發布新聞稿表示不滿。圖／台視新聞製圖

傳出就連國民黨助理們也在內部群組炸鍋，反諷自家黨團總召傅崐萁，形容這是「進步法案」實在好笑。還有資深助理直言，「如果大家對這份工作還有熱情，能忍受制度被如此糟蹋嗎？大家走出立法院還抬得起頭嗎？認為助理的工作尊嚴將蕩然無存！」

國會助理工會副理事長田飛生表示，把一筆錢直接撥給立法委員會造成很多後遺症，已有幹部提出要去拜會韓院長，說明工會的立場與態度。

助理費修法連藍營助理也不滿。圖／台視新聞製圖

拯救周典論？ 藍黨中央盼修「總統副總統選罷法」

但藍營這回修法，是在黨團與國民黨秘書長李乾龍餐敘後提出的，似乎就是受黨中央特別交辦，也遭質疑僅為幫深陷助理費官司的藍委顏寬恒解套。傳出餐敘中，黨中央也盼再修「總統、副總統選舉罷免法」，疑似還想透過修法拯救涉嫌幫郭台銘買連署而遭判刑的屏東縣議長周典論。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這些提案都嚴重違反社會對公平與法治的要求，連藍營內部也在反彈，認為全黨救一人實在不值得。

台北／蔡昀彤、林秉州 責任編輯／蔡尚晉

