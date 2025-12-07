「助理費除罪化」爭議延燒 張雅琳怒嗆：助理不是你們的附屬品

民進黨立委張雅琳。 圖：民進黨桃園市黨部/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 12月10日將是世界人權日，但民進黨立委張雅琳今（7）日卻在社群上重砲抨擊，國會助理的勞動權益正在倒退，矛頭直指國民黨立委連署陳玉珍提出的「助理費除罪化」版本。她痛批，藍委一邊高喊要保障外送員權益，另一邊卻支持讓立委能自由挪用助理費，形同拿走助理薪資，「這就是你們口中的進步法案嗎？」

張雅琳指出，國民黨總召傅崐萁稱此案「是進步法案」，但她反問：「坑殺股民還不夠，還要坑殺助理費嗎？」她強調，國會助理不是立委的附屬品，沒有助理每天在高壓環境下處理法案、查資料、跑行程，立委根本無法履行質詢與監督政府的職責。

她表示，目前助理費屬於公費制度，可被檢視與監督；然而陳玉珍的提案，卻要把制度改為「可自由運用、免檢據核銷的補助」，讓公費變成個人自由裁量的資源，「根本是讓貪污合法化」。

張雅琳質疑，一旦制度鬆綁，未來有多少立委會真正改善助理薪資與勞動環境？恐怕會淪為促使剝削擴大的倒退法案。

張雅琳也點名近年爭議事件，「前有葉元之奴役助理，後有陳玉珍幫眾覬覦助理費」，直言有志於投入公共事務的青年最好「遠離國民黨保平安」。她強調，如今國會助理工會已公開反對此法案，社會不應再視若無睹，她也表態「全力支持助理工會，堅決反對助理費除罪化」。

