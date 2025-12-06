助理費除罪化！石明謹諷：修法後不叫貪污了

▲國民黨推助理費除罪化！石明謹列過往手法諷：修法後不叫貪污了。（圖／記者朱永強攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化、改由立委統籌運用的修法草案，引發外界議論！時事評論員石明謹也加入砲轟行列，直言過去民代如何操作助理費、大家心裡都清楚，但新版制度更誇張，根本是越不聘助理越賺、甚至完全不聘都爽領，讓他忍不住諷刺「啊！抱歉，這樣叫好爽，不叫貪污了。」

石明謹舉例，過去部分民代常見貪助理費套路，包括「一家共榮模式」，聘親戚好友當助理，實際不用上班，政府轉帳每月四萬，助理只留一萬，剩下三萬再繳回給立委。另一種則是「助理有愛模式」，助理領四萬，但每人都自願繳回一萬當作公積金。

石明謹表示，雖然這些方式早被外界詬病，至少還有帳目、薪轉紀錄、聘任資料可查；依照此次修法版本，政府直接把助理費整包撥給民代，至於有沒有聘助理？聘多少人？剩下多少錢？統統不用回報、也不用核銷。「聘越少，立委自己留越多；一個助理都不請，直接賺滿，這就是未來的新模式，這樣爽爽的制度，當然不叫貪污了。國會助理工會真的多慮了，因為未來根本不用助理。」



