「助理費除罪化」翁曉玲稱不影響助理權益：除非他們認為自己不夠優秀

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。針對助理費除罪化相關草案，國民黨立委翁曉玲質詢時強調，任何法案修正絕對不會影響到既有助理的權益，除非他們認為自己不夠資格、不夠優秀；且任何的錢也不會進入立委私人帳戶，而是進入辦公室。

國民黨立委陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。對此，司法委員會臨時變更今日議程，討論「助理費除罪化」修法等相關議題。

翁曉玲質詢指出，陳玉珍提案內容是否妥適，本來就有討論空間，不是一定會通過陳玉珍版本，「坦白說，以我個人立場，裡面有些內容我也不贊同。」

翁曉玲表示，對於修法，國會助理們有一些反彈，她都能理解，但任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來改變時，立委不願意再聘用他們。翁更指出，若以現在國會助理薪資待遇來說，「要聘非常好、優秀的國會助理，這個錢是聘不到的。」

她說，自己進入立法院後，看到聘用助理的狀況，發現一些問題，有些是制度面上的僵化，或是現行法律制度上的不足，才引發爭議。

翁曉玲舉例，依現行規定，立委不能聘任兼任助理，也不能聘任工讀生，但立委業務面向非常多，可能只需要請一個「鐘點助理」幫忙剪片、拍照，或是有活動需要有兼任的人幫忙，但是她現在只能聘用專任助理，這是很多朝野立委都有提出的問題，應讓立委聘任助理制度更為彈性。

她也提及，立法院組織法規定，每位委員至少要聘8人，但經費是40萬左右，平均一位助理5萬元，如果要聘非常好、優秀的國會助理，這個錢是聘不到的，「所以我反對限縮8人，若是至少聘3位以上，我就可以聘律師、會計師，甚至聘學有專精的研究員，但以現有薪資待遇來說不可能做到這點。」

