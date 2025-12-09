「助理費除罪化」自肥被罵到臉歪、國民黨團暫緩處理...許美華：民意壓力大藍營還是會怕！

藍委陳玉珍提案助理費除罪化引起不分藍綠反彈，國民黨團暫緩處理。科技專家許美華表示，社會共識就是國民黨立委敢提這條會不會太無恥了，除非國民黨立委都不想再選舉，看誰敢再提，「看來只要民意壓力夠大，國民黨還是會怕的。」

「誰說藍白在立法院惡搞，民意反彈砲轟完全沒有用？！」許美華昨日在臉書發文表示，藍委陳玉珍提案，想把立委助理費除罪化，被罵到臉歪掉的自肥、貪污法案，被國民黨立法院黨團開會決議暫緩處理，被罵到縮了。

許美華解釋，什麼是「立委助理費」？原本國會立委的薪資所得，是每個月19.5萬，再加上1.5個月年終獎金、還有其他各種補助、津貼、特支費，大概在30萬左右。而立委助理費，每個月上限47.2萬，完全是另外一筆費用，是讓立委用來聘請助理的，可以聘8到14名助理。

許美華表示，立委要聘多少位助理、每位付多少薪水，由立委自己決定，但薪水是由立法院直接匯給助理，立委不能經手，因為這筆錢就是給助理的，不是給立委。之前就是有許多立委，像顏寬恒用親友當人頭盜用助理費，或是像高虹安要求助理回捐薪水，進自己口袋，詐領助理費都是七年以上的重罪。

「而陳玉珍要幫助理費除罪的提案，擺明就是要幫顏寬恒、高虹安洗白脫罪，同時形同貪污無罪，幫自己加薪自肥，最高一個月加47.2萬」，許美華再說，結果這個一個月幫自己貪污加薪快50萬的修法，引發輿論眾怒，連國會助理工會不分藍綠白的立委助理都出面抗議，讓國民黨團不得不出面滅火，喊停立委自肥貪污條款。

「國民黨立法院黨團今天召開幹部會議，決定此案不急著處理，待各界充分討論並形成共識後」、「各界充分討論並形成共識後，再做後續處理」，許美華表示，這當然是自己找下台階的場面話。

許美華直言，社會共識就是國民黨立委敢提這條會不會太無恥了，除非國民黨立委都不想再選舉，看誰敢再提？看來只要民意壓力夠大，國民黨還是會怕的。

