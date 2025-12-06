「助理費除罪化」藍委辦公室也反彈！林月琴挺助理：你的錢被老闆拿去洗頭不會生氣嗎?

不滿藍委陳玉珍提案修法，國會助理工會聲明譴責。國會助理工會提供



民進黨立委林月琴今天（12/6）指出，國民黨立委陳玉珍提出的助理費除罪化，連藍委助理都反彈，原因是立委每個月將多出將近 50 萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」

林月琴在臉書發文指出，為什麼陳玉珍提出的「助理費除罪化」會引發這麼大的爭議？連自家助理都炸鍋？

她表示，用最白話的方式說，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範。如果陳玉珍的版本通過，就會變成立委每個月將多出將近 50 萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。

廣告 廣告

她說，這讓她想到社工「薪資回捐」問題，當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工 最直接的傷害。

她同時指出，社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公。就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具，讓立法院成為權益退步的地方。

林月琴還表示，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，新聞也提到，這項修法引發國民黨 助理強烈不滿。不知道國民黨 的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？她並強調她支持助理、反對修法！

更多太報報導

超不愛應酬！高市早苗上任46天首度外出聚餐 自民黨高層「盼多舉辦」

高速衝撞影片！宜蘭24歲警「蕭美琴特勤」遭撞命危 肇事駕駛恍惚2罪送辦

宣揚武統遭撤銷居留權！錢麗回中國又翻牆嗆：等台灣冷靜我再回來