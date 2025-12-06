助理費除罪化 藍掀茶壺風暴

藍委牛煦庭直言，公費助理制度還是有存在的必要，目前的修法版本全部回歸「大水庫」，必然會招致強烈抨擊。（鄧博仁攝）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，恐掀國民黨茶壺內風暴！助理工會日前反彈，認為是立委的自肥條款；藍委牛煦庭也直言，公費助理制度還是有存在的必要，目前的版本全部回歸「大水庫」，必然會招致強烈抨擊。國民黨團總召傅崐萁則說，修法的初衷是讓助理免於回捐薪水、成為雇主共犯的恐懼，至於修法最終版本都還可以再討論是否有更周延的空間。

有不具名藍委就表示，本屆國民黨協助爭取許多勞工權利法案，取消公費助理制度，將會讓助理相當不安，即便大部分立委都用人唯才不會虧待，但也難甩「慣老闆」標籤。

另有不具名藍委稱，過去黨內曾想推《老人福利法》部分條文修正案，讓65歲以上老人全部免健保費，當時民間反彈聲量極大，因此國民黨最終未推動，現在助理費也是一樣道理，希望黨團可以再三思。

牛煦庭以個人身分公開表示，公費助理制度還是有存在的必要，目前的版本全部回歸「大水庫」，一定會招致強烈反彈。牛也喊話，建議國民黨團針對修法的版本集思廣益，商量後再排案。

民進黨立委林月琴表示，如果陳玉珍的版本通過，不只是勞權受損，更會成為貪汙的溫床。

一位匿名綠委助理表示，他很擔憂修法後，立委為節省勞健保費，就把整體薪水壓低，且原先明定的福利是否照舊，完全看委員個人心情，所以他堅決反對修法。

傅崐萁昨受訪時直言，個別藍委提出修法的初衷，是希望讓助理可以免於過去回捐薪水、成為雇主共犯的恐懼。助理該拿到的薪水不會少，勞健保部分也都不會有問題。多個先進國家已經運行相關制度，由國會編列預算再由國會議員自行運用。

不過傅崐萁也說，國會是民主殿堂，任何聲音都可以討論，提案委員也可以把法案變得更周延，提案只是初衷，並非最後拍板過關的內容。