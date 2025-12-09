「助理費除罪化」藍營不撤案！吳思瑤喊話韓國瑜：還在那裡悶不吭聲嗎？

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起爭議，包括藍營立委助理也相當不滿，更傳出助理工會要立法院長韓國瑜出面給保證，不然週五要到議場外抗議。陳玉珍今（9）日表示，自己不會撤案，覺得自己提這個案子「非常公正！」。對此，民進黨立委吳思瑤批評表示「這個爭議修法比惡更惡」，喊話韓國瑜「還在那裡悶不吭聲嗎？」

吳思瑤表示，陳玉珍的助理費除罪化，這個爭議修法比惡更惡，藍營內部也炸過，立法院不分黨派的國會助理、串連的工會也有後續抗爭，雖然昨天一度傳出國民黨團要暫緩推動，但還是太信任國民黨的智慧，最後黨團出來澄清並沒有暫緩推動這是件，他們會持續討論。

吳思瑤指出，她個人認為，「惡法按下的不是Pause暫緩，應該是刪除鍵Delete才對，應該永久撤案」，才能彰顯國會廉潔、自律行為，反對自肥、反對貪污。

吳思瑤不忘對韓國瑜喊話，「立法院在您領導下成了違法院、違憲院，現在如果因為這個惡法提出，成為自肥院；成為貪汙院，韓國瑜還在那裡悶不吭聲嗎？國會助理也向韓國瑜喊話，韓國瑜應該有態度，要阻卻國民黨就是撤案吧！」

