助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！

藍委陳玉珍強推助理費除罪化引發國會助理全面反彈，國民黨文傳會主委吳宗憲出面澄清「黨中央沒下令，尊重黨團運作、鄭麗文沒介入」遭外界質疑切割爭議。資深媒體人王時齊表示，藍白兩黨的黨主席都很會裝傻，「什麼都不知道還可以當黨主席」？她也怒轟，此修法把人民的納稅錢變成民代個人的小金庫，應該正名為「貪污除罪化」會更貼切。

王時齊在《台灣向前行》節目中指出，先前國民黨發言人牛煦庭受訪說「暫不排案」，但國民黨團卻出面打臉說「不會暫緩、撤案」，嗆得很兇。讓王時齊不禁質疑，身為黨主席的鄭麗文對黨內事務並沒掌握？「又或是知情卻無法溝通和控制」？

王時齊也認為，人民納稅錢是要讓民代去服務，讓社會更進步、正義，結果藍營卻把錢放進自己口袋，「還爆滿、年薪千萬」，這樣像話嗎？

而助理費修法爭議，立法院長韓國瑜聲明表示，立院尊重每一位委員的提案權。對此，民進黨台北市議員簡舒培痛批，韓國瑜身為立院大家長，卻回應這麼空的話，「助理們權益受到損害，你還在尊重陳玉珍的提案，笑不笑話」？

