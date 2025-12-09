助理費除罪化？重批提案藍委「地獄魔王」黃智賢：受苦的是你我這種賤民

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人提出助理費除罪化修法，引發議論，話題持續延燒；資深媒體人黃智賢今（9）天撰文《惡魔立委的邏輯》，她在文中表示，依照提案藍委「見不得人的骯髒邏輯」，那就把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入總統賴清德私人帳戶。如何？有人接受嗎？她痛批這些提案藍委「我們怎會在台灣，創造出一群民賊？」

國民黨立委陳玉珍（左）等人提出助理費除罪化修法，引發議論。圖右為國民黨團總召傅崐萁。（圖／翻攝自張育萌臉書）

黃智賢說，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯。薪水不該直接由機關匯給助理，因為那樣，要A太麻煩，又容易被抓。所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員。直接給，以後不用詐領了，都是你的。

黃智賢反諷，邏輯很好。那麼，也把行政院所有公務員薪水，直接匯入行政院長卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工他決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷。

如果嫌卓榮泰沒有選票。黃智賢說，那，把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶。要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民、不用單據核銷。也就是，錢都是給賴清德的補貼，怎麼花都是合法的。不花、存起來，也是合法的，不算貪污。如何？有人接受嗎？

黃智賢痛批，我們怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡。人民被政黨的立場綁架，覺得，只要你幫我罵別的政黨，你就是我的英雄。英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容。

但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦。而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。黃智賢感嘆，社會不斷沉淪的結果，受苦的，當然是你我這種賤民。

