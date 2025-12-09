「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡揭內幕：我會檢舉！

論壇中心／王柏倫報導

國民黨團提案修法，要將助理費除罪化，同時放寬撥款程序，引發跨黨派助理反彈，但主提案人陳玉珍卻強調不撤案，還要將修法範圍擴及到地方民代。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中質疑，此提案「跟誰有關？」，是不是有人想參選，才找金主、中介透過飯局遊說，「那個人登記我就去檢舉」。

陳玉珍提案除了將助理費除罪化，還推動直接撥款，免檢附單據核銷，傳出國會助理工會預計週五（12日）到議場抗議。吳靜怡指出，若該提案真的與「某一個人」有關，那就有圖利罪的嫌疑，藍委的助理們此時更應該站出來。吳靜怡強調，餐會的參與名單拿出來、協調人調一調，甚至Line訊息都有紀錄，「我就講到這」。

原文出處：「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡質疑「有人想參選」：登記我就檢舉！

