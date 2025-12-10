「助理費除罪化」陳玉珍拒撤案 鍾佳濱提公費助理任用條例反制

國民黨立委陳玉珍日前提案修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷。（圖：陳玉珍臉書）

國民黨立委陳玉珍日前提出修法，有意將助理費改為由立委統籌運用且免檢據核銷，引發熱議。助理工會啟動連署、已有超過250名國會助理簽名，期間更傳出有立委要求助理撤簽的情況。對此民進黨團幹事長鍾佳濱今天（10日）表示，反對「量身訂做」的修法，強調助理費關係到公帑使用與制度完整性，也支持助理工會向立法院長韓國瑜提出訴求，呼籲全面推動「公費助理任用條例」以落實法制與透明化。

陳玉珍提出的《立法院組織法》修正案已在院會一讀並送交委員會，內容讓立委在無項目限制、無須收據的情況下自由運用每月逾40萬元的補助，被外界批評就像變相加薪。許多助理甚至直言「老闆丟臉、像貪污」藍營黨團雖然已經討論，但尚未確定是否撤案。鍾佳濱認為所謂「除罪化」前提是承認過去行為可能涉及違法，立院不應該為個別人士設計能回溯過去的修法。認為若要避免爭議，最根本的方式是建立完整的公費助理制度，確保每筆支出可被檢視、也能避免未來再度陷入法律爭議。

工會連署持續延燒，立法院長韓國瑜也承諾，會將助理意見轉達給提出修法的立委與相關黨團。對於外界批評，陳玉珍今天則回應「工會要找我可以直接講，不需要透過媒體」，而助理工會則表示感謝，期盼可以真正坐下來討論。另一方面，被質疑有民進黨立委悄悄要求助理不要簽署連署書，鍾佳濱則強調黨團「沒有這種問題」。