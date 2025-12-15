助理費除罪化 高虹安案今二審判決受矚目

遭停職的新竹市長高虹安（前）被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費 ，一審判7年4月，二審台灣高等法院16日將宣判。（本報資料照片）

國民黨籍立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發熱議，遭停職的新竹市長高虹安被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費 ，一審重判7年4月，二審台灣高等法院16日上午10時宣判，若合議庭認為她挪用的費用不是「薪水或公款」，不構成貪汙罪、逆轉改判，高虹安可復職，也將影響藍綠白在明年新竹市長選舉布局，判決結果也將對「助理費除罪化」修法造成影響。

高虹安涉助理費案，一審認定她構成貪汙罪的利用職務機會詐取財物罪，不過二審高院審判長許永煌、陪席法官雷淑雯、受命法官郭豫珍組成的合議庭認為，多年來因公費助理經費、加班費而涉訟者，各級法院就地方民代所為判決雖有200餘筆，但針對立委涉案而獲判有罪者，高虹安是第一件；相關法律規範的明確性，攸關數百位現任或卸任立委及上千位公費助理類似行為，影響深遠。

廣告 廣告

高院合議庭認為，縣市議員挪用助理費有罪判決所持法律見解，是否當然適用立委，關鍵在於《立法院組織法》第32條與《地方民代補助條例》第6條的制度設計、性質是否相同。

因縣市議員的助理補助費，是個別議員列清冊再經助理本人與議員簽名核實，由議會直接撥付到助理本人帳戶，但立委公費助理是由委員聘用，立法院編列每名立委一定數額的助理費及辦公事務預算，若解釋成立委是「雇主」，助理每月領的若不是公款、薪水，立委挪用就不構成貪汙罪。

經高院合議庭裁定停止審理聲請釋憲，但憲法法庭由呂太郎等3名大法官組成審查庭審理後裁定不受理，高院回復審理狀況後，今天宣判。