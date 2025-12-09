助理費除罪化！28藍委再提地方民代比照辦理 免核銷「不受貪污罪、刑法規範」

[FTNN新聞網]政治中心／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案修《立法院組織法》，由立委統籌運用助理費，且免檢據核銷，為助理費案除罪化，付委審查時引發爭議，國民黨團昨（8）日召開幹部會議討論後，未決定撤案或暫緩，將重新討論待有好的版本再排案。然而，陳玉珍及謝龍介在內等28位藍委另提案修正讓地方議員的助理費等費用，也直接由議員統籌運用，免檢據核銷，且寫明「如何運用不受貪污罪及刑法規範」。

藍營立委日前提案修《立法院組織法》，由立委統籌運用助理費，且免檢據核銷，為助理費案除罪化。（圖／公督盟）

除了陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，引發爭議。陳玉珍還提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」，針對地方議員的助理補助費用，擬由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用。

提案指出，有鑑於中央及地方民代肩負監督政府之責，但近年來公費助理爭議與司法爭訟不斷，起因在民意代表助理費究竟屬於薪資或議員問政工作的實質補貼，在法律上有疑議，凸顯現行法規有違法明確性疑慮，為回應社會期待，同時兼顧公正性，避免制度入人於罪，提出此修法。

據了解，該提案由陳玉珍提出，包括林思銘、鄭正鈐、高金素梅、邱鎮軍、陳雪生、呂玉玲、蘇清泉、洪孟楷、黃仁、馬文君、邱若華、盧縣一、丁學忠、鄭天財、謝龍介、陳超明、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡、葛如鈞、廖先翔、許宇甄、翁曉玲、林倩綺、游顥、羅明才等大批藍委支持。

