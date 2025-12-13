助理費除罪反彈大「藍內部意見分歧」？黃敬平預言法案最後會是「這結果」！

論壇中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法引發助理反彈，昨（12）日與國會助理工會協商後達「3點共識」，不過仍有上百名助理不領情，要求撤案。面對助理費案的反彈壓力，目前國民黨內意見也分歧，據了解，後續可能會朝三種方向解套，盼盡速結束此一戰場。對此，國民黨桃園市議員黃敬平在《頭家來開講》節目上預言，「助理費案後續發展可能就是擱置。」

黃敬平表示，「我研判這個案子到後面應該會審不下去，或者是就擱在那邊」，國民黨內大家各自有意見，也有反對聲音，例如陳玉珍委員的版本是不用檢附單據，但翁曉玲就不太贊同，就算是自己人也有不同想法，然後民眾黨也有不同的想法，所有中央到地方的議員跟立委大家都尷尬，讓民眾覺得民代是不是都在自肥。

廣告 廣告

針對助理費案國民黨內意見不一，有藍委認為應主動撤案，清掃戰場；有人則表示，撤案形同自打臉，應朝陳玉珍與助理工會的共識方向前進；也有人建議著手提出修法版本。不過目前陳玉珍的提案還未撤案，到底最後會因壓力而選擇擱置，還是一意孤行推到底，也成為未來關注的焦點。

原文出處：助理費除罪反彈大「藍內部意見分歧」？黃敬平研判：法案最後會被擱置！

更多民視新聞報導

工會跟陳玉珍簽"和平協議"? 助理反彈轟"撤案"

週刊爆助理費草案竟出自傅崐萁「助理之手」 吳靜怡嘆：相煎何太急

陳玉珍助理費案「工會疑被摸頭」！他列9點揭內幕

