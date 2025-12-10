助理費除罪好香！王時齊聽到「立委薪水增近千萬」酸：我也想參選！

論壇中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」，明定助理費將由立委「統籌運用」還可以「免檢據核銷」，若修法通過因助理費案被起訴的立委將獲判無罪之外，未來立委每年可實質增加780萬元公帑，自由使用，聘請助理的人數及薪水都沒有規定，若沒有聘請助理，一年將多780萬入袋。對此，資深媒體人王時齊在《頭家來開講》節目上酸，「我都考慮參選了」！

現在陳玉珍的助理費除罪化還打算擴大適用到議員身上，王時齊表示，應該把助理費除罪化正名叫做貪汙除罪化，以後選上議員年薪可能有600多萬，如果當立委年薪可能達千萬，「這麼好康，我也考慮要參選了，這些錢通通到我口袋，我一個助理都不用請，只當一屆入袋4000萬退休金都有了，是可以這樣子的嗎？」

助理費除罪化，公款變成立委個人掌控，助理未來的權益恐怕也會受影響，國會助理已經紛紛連署呼籲撤案，盼提案立委聽見助理怒吼，立即撤回提案。

