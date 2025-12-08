助理費除罪惹議 國民黨團決議暫緩修法

國民黨團上午召開幹部會議，由於認為內部意見尚待進一步整合，決議暫緩修法腳步。（鏡報李智為）

國民黨立委提出助理費除罪修法，引發輿論炸鍋，就連藍營內部也有雜音。本刊掌握，國民黨團今（8日）上午召開幹部會議，由於認為內部意見尚待進一步整合，決議暫緩修法腳步，不採取逕付二讀方式處理，並將擱置此案。

藍委提案修正《立法院組織法》《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，明定助理費一定數額由立委統籌運用且免檢據核銷，頗有回歸大水庫意味，儘管修法明定不溯及既往，仍掀起議論。

本刊掌握，國民黨團上午召開幹部會議，針對助理費一案，與會藍委多持反對意見，盼修法事緩則圓，待內部凝聚共識後再推進議程；另有藍委表達，倘若修法「圓」不了，那就乾脆撤案，不必捅馬蜂窩，最終也拍板，擱置此案暫不予處理。

