助理費除罪惹議！藍委提案「助理費直接匯戶頭」變相自肥

政治中心／綜合報導

立院助理費除罪化修法爭議持續延燒，不僅引發藍營助理不滿，國會助理工會打算找立法院長韓國瑜陳情，還傳出有國民黨立委，私下抱怨黨秘書長李乾龍，在11月餐敘時不僅要大家全黨救顏寬恆，還吩咐替屏東縣議長周典論收購連署書解套，還有逕付二讀的黨產條例修正草案，自家人不僅不挺，還批評根本是"自肥三法"

記者vs.立法院長韓國瑜：「（院長院長可以接受採訪一下嗎），（請問陳玉珍提的法案...），謝謝。」立法院長韓國瑜現身苗栗廟宇活動，被問及付委審查引起爭議的助理費案一事，一開始明明停下腳步，但聽到陳玉珍三個字，韓國瑜卻直接轉頭上車。

廣告 廣告





助理費除罪惹議！陳玉珍提案引發藍營內部風暴

民進黨秘書長徐國勇痛批國民黨強推法案，根本是變相的集權。（圖／民視新聞）





記者vs.立法院長韓國瑜：「（這意見有什麼看法），這我的車嗎。」面對敏感問題，能閃則閃，陳玉珍提案推動助理費除罪化，引發藍營內部茶壺風暴，據了解，5號立法院黨團大會，助理費修法雖沒列入議程討論，但大家心知肚明問題出在哪，更擔憂強推會被罵，甚至還有藍營委員想撤簽，但都是敢怒不敢言。

民進黨秘書長徐國勇：「大家如果了解助理費的性質，是要給助理的而不是給立委的，我覺得最近國民黨的修法，都是恣意而行，完全沒有經過討論，這就是一種變相的極權。」國會助理工會副理事長田飛生：「我們是比較相信現行的制度，我們不太相信人性嘛，你現在撥（薪資）到立法委員身上，立法委員要是不撥（薪資）出來，或是要少撥（薪資）或怎麼樣，外界不得其解啦，比現在更不透明，為了要除罪化，往倒退的方向去發展，這不對的啦。」





助理費除罪惹議！陳玉珍提案引發藍營內部風暴

藍營端出爭議法案，不僅助理圈炸鍋，就連自家人都不挺。（圖／民視新聞）





記者vs.立委（國）顏寬恆（12.05）：「現在傳出說是，李乾龍拜託大家，來簽助理費案的部分。」身陷詐領108萬元助理費案的顏寬恆，鏡頭前僅露出一抹微笑，但除了助理費案，現在更傳出有藍營立委私下抱怨，祕書長李乾龍在11月的餐敘直言，不僅要求大家要全黨救顏寬恆，還吩咐要替屏東縣議長周典論，收購連署案解套，有意修改選罷法第87條，還有逕付二讀的黨產條例修正草案，以及助理費除罪化，傳出這些被藍營內部批評為自肥三法。

立委（民）鍾佳濱：「藍營內部也在反彈，認為全黨救一人實在不值得，不管是顏寬恆不管是周典論，不管是陳玉珍的提案，這些提案都嚴重的違逆社會上，對於公平法治社會的要求。」藍營端出爭議法案，不僅助理圈炸鍋，就連自家人都不挺，助理工會還要向韓國瑜陳情，若藍營執意要推自肥法案，恐怕只是引火上身。

原文出處：助理費除罪惹議！陳玉珍提案引發藍營內部風暴

更多民視新聞報導

備戰2026九合一大選 國民黨擬「這時候」完成南高屏首長候選人提名

已與江啟臣協調台中市長初選？楊瓊瓔這樣說

藍委推「助理費除罪化」 黃智賢轟「這4種立委」適合下地獄

