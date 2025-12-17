助理費除罪挨批自肥！立院今辦公聽會 法務部：增加立委實質收入

記者楊士誼／台北報導

助理費除罪化，引起跨黨派國會助理抗議。法務部報告也指出，助理費資金屬於公帑，修法改變其性質「似已增加立委實質收入」。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引起爭議，立法院今（17）日召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會」，根據勞動部報告指出，國會、地方議會助理均受勞基法保障；而內政部也指出，應維持現有地方民代補助費規定，多起詐領補助費案件並非法規不清楚所致。法務部報告也指出，助理費資金屬於公帑，修法改變其性質「似已增加立委實質收入」。

勞動部報告指出，國會助理與地方民代助理分別於87、89年準用勞基法保障，助理之工資、工時、休假、請假、契約終止等相關勞動條件，均受勞基法保障，且不得低於該法所訂最低標準。而公費助理得依法簽訂「特定性定期勞動契約」，如有勞基法第 10 條所規定「定期契約屆滿後未滿 3 個月另訂新約」情事，該助理前後工作年資應予併計，以保障勞動權益。如需申請離職證明應依就業保險法辦理。

就地方民代助理份部分，內政部報告則指出，建議維持現有「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」之規定，鑑於近年議員涉犯詐領助理補助費案件，多為聘用人頭助理或低薪高報，將所獲款項收於自用及他用，名實不符，並非法律規定不清所導致。

法務部則表示，依照最高法院見解，議員助理補助費並非議員實質薪資，是「議員公費助理」執行助理職務而取得的「報酬」，不存在「由議員支配」或「總額分配」的概念；國會部分，司法實務通說採相同認定，認為立委公費助理費並非立委之實質薪資，必須由立委已實際遴用助理，依規定支給助理費用。法務部也強調，不論是否修法，助理費資金來源仍屬公帑，建請廣納各方意見審慎研議。而修法改變助理費性質，似已增加立委實質收入，修法理由更直言助理費屬立委實質薪資之一部分。

