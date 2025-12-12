助理費除罪挨轟！國會助理抗議 陳玉珍坦言「不夠周延」遭嗆：講幹話
記者楊士誼／台北報導
國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」法案引起跨黨派國會助理公憤，助理工會與多名國會助理今（12）日一早聚集立法院大門口抗議，要求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍在抗議時現身表示要對話，並稱助理就像她的家人、兄弟姐妹一樣，但此話一出遭抗議的助理們反嗆「不要講幹話」、「收助理費回去選縣長？」陳玉珍則說，自己願意開大門、走大路，任何的污衊也會承受，她也保證助理的權益一定會被保障。
陳玉珍表示，他的助理就跟家人、兄弟姐妹一樣，此話一出引發助理們的怒火，紛紛開嗆「不要講幹話」、「撤回法案」，陳玉珍則表示「我們要理性討論，等下會有你們說話的時間」，但助理們持續高喊「撤回提案」等口號。陳玉珍隨即表示，這些人只是想鬧場，而立委在國會非常需要助理的協助，很多助理，都具有專業以及各方面的經驗來協助立委。此時也有助理開嗆「你的助理、家人是發零用錢的嗎」、「收助理費回去選縣長？」
陳玉珍續表示，引起這麼大的迴響從她的層面而言是正面的事情，不是要讓該提案變成政黨鬥爭，而是要真正改善助理的權益。此時助理們也紛紛痛斥「陳昭姿都連署了」、「助理權益超越藍綠」。陳玉珍接續說道，而民進黨在執政立法院多數的這八年，也沒有修助理的權利。她坦言，自己在提案過程也許不夠周延，也許沒有仔細詢問助理的意見，但立法過程當中，這只是一個提案，助理們也可以協助自家委員提出自己的法案。
陳玉珍又說道，也可以在討論過程中，請自家委員提出修正動意，她也強調自己願意「開大門走大路」，此時陳玉珍仍持續被抗議助理們嗆「別講空話」、「撤回提案」。陳玉珍說，對於助理的建議「我們都會公開討論」，這些立委開很多協調會，互相對立沒有辦法解決問題，如何提出好的案子，如何修正才會有好的結果。陳玉珍也說，中間有任何的汙衊「我們也承受」，如果大家對於「立委自肥」的部分內容可以修改，絕對沒有問題，助理的權益也一定會受到保障，她在這向大家保證。
