助理費除罪挨轟！律師示警「給境外勢力開大門」：立委遇共諜案可卸責

律師廖國翔表示，一但廢除助理費核銷，將給境外勢力開啟滲透大門，若有洩密、共諜案，幽靈助理沒有官方紀錄、資金無法朔源，立委將得以推卸責任。（圖／翻攝自國會頻道）

助理費除罪化引起爭議，立法院今（17）日召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會」，陽交大科法所特聘教授林志潔指出，在司法實務見解上，都認為助理費不得私用，且應立法明確規範助理的權利與義務；律師廖國翔也表示，一但廢除助理費核銷，將給境外勢力開啟滲透大門，若有洩密、共諜案，幽靈助理沒有官方紀錄、資金無法朔源，立委將得以推卸責任。

林志潔表示，陳玉珍認為助理費的性質是立委薪資的一部分，所引述的大概是1980年時某修法的說明理由，但助理費並非民代的薪資，而是國家補助民代做服務、研究所用，在定性上助理費就是公費助理的薪水。而過往司法實務見解，肯認助理費是「公務人員或民代在實質上，有能力運用其職務或身份得到的某些利益」，都認為公款不得私用、請領時應檢具單據。

林志潔強調，應用明確的法律規範助理的權利與義務，不但是實質的保障也畫出不得逾越的紅線，如許智傑與郭國文「公費助理任用草案」不僅保障助理的身份跟薪資核發，也說明雇主、契約的注意事項與助理應恪守的義務。若未來能規範助理的權利、義務，如保密義務、注意當事人隱私、防止滲透、保護揭弊者，也是對助理相對好的保障。主持會議的翁曉玲也評論，十多年前大學也曾發生過經費浮報問題，後來透過改革相關制度防止，自己也很贊同林志潔的部分意見。

廖國翔發言時表示「有奇怪的議案混進來了」，陳玉珍的提案跟立法院回覆給特定個案（高虹安案）的承審法官的理由如出一轍，提案理由說得冠冕堂皇，但法條結構與實質影響上，修法的問題都非常大。廖國翔指出，立院給個案的公函稱，助理費本就是給立委的實質補助，可彈性運用，但就算認為是補助，助理費仍是法律上「指定用途的補助」，該補助用於聘任公費助理，絕非立委的薪資。而以地方民代適用的「地方民代費用支給補助條例」來看，助理費名目也是「議員助理補助費」，依照現行法律與司法見解，國家編列這筆預算就是考量民代需要專業幕僚協助，因此直接支付薪水給助理。

廖國翔也指出，助理費的處分權從不屬於民代個人，若修法變成免檢具核銷，將導致法律上公款跟私款的界線被消失，助理薪水恐變成立委私房錢，是不為人樂見的。他更批評，這樣的手段在法律上無異於藉改革之名行變相自肥之實，不僅是極端拙劣粗糙的立法技術，也辜負選民。

廖國翔也表示，廢除助理費核銷也消除款項的可追蹤性，成為滲透破口，現行制度實質發揮控管功能，若廢除核銷制度將造成「幽靈助理」的現象，這些助理實際上協助起草立法、參與會議，但其姓名、背景、國籍等完全脫離管控，更給境外勢力開啟滲透大門。一但發生洩密、共諜案，但幽靈助理沒有官方聘用紀錄、資金無法朔源，立委將得以推卸責任，讓國會防諜機制形同虛設，更讓立委助理的勞動條件完全崩壞。

林志潔指出，陳玉珍的助理費除罪修法，引述的大概是1980年時某修法的說明理由。（圖／翻攝自國會頻道）

