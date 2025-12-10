助理費除罪挨轟！陳玉珍喊「歡迎找我討論」 助理工會：希望有對話機會

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」提案引起反彈，立院助理工會也發動連署，並有超過250位國會助理簽署；立法院長韓國瑜也表示，一定將工會訴求傳達給提案立委與黨團。陳玉珍今（10）日稱，歡迎工會直接找她討論，不用透過媒體放話。立院助理工會副理事長田飛生則回應，陳玉珍願意跟工會對話，工會非常感謝並希望有對話機會。

田飛生受訪表示，目前連署的國會助理約有250多人，他也感謝韓國瑜做出回應。週五上午9點15分，工會幹部將會在立法院中山南路側大門集結、抗議，9點30時也會呼籲不分朝野的國會助理們能一起響應抗議。而陳玉珍稍早受訪時表示，助理的權益要獲得保障，但助理費法制化有其必要，她歡迎工會直接來討論，不用透過媒體放話。

田飛生表示，他會把陳玉珍的建議跟其他幹部討論，陳玉珍願意跟工會對話，工會也非常感謝並希望有對話機會，把工會訴求跟陳玉珍說明、交換意見。而國民黨主席鄭麗文稱尊重黨團自主，田飛生則說，提案背後有無政治動機，已有許多媒體報導， 身為立院幕僚，對此不應表示任何意見。

至於發動連署後，陳玉珍是否有透過任何管道與工會溝通？田飛生說，目前還沒有這樣的聲音，若陳玉珍有，會請理事長跟陳玉珍提出要求。他也指出，若依照陳玉珍的修法，將公費助理費交由立委統籌運用，將無法掌握助理名冊，可能連助理是誰都找不到。薪水等也會產生變化，確實會影響助理的權益，修法應越修越進步，而非倒退。

