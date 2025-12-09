助理費除罪掀波 韓國瑜表態：不能侵害助理權益與福利

韓國瑜表示，已收到工會陳情信，立法院尊重個別委員提案權，但也盼保障國會助理工作權益與福利待遇，將向提案委員與各黨團，轉達工會所提出的擔心與訴求，盼相關人士審慎考量。（本刊資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪修法，掀起爭議，不只藍營內部浮現雜音，立法院國會助理工會更揚言週五赴議場抗議。立法院長韓國瑜今（9日）表示，已收到工會陳情信，立法院尊重個別委員提案權，但也盼保障國會助理工作權益與福利待遇，將向提案委員與各黨團，轉達工會所提出的擔心與訴求，盼相關人士審慎考量。

韓國瑜發表聲明指出，稍早收到助理工會李永誠理事長、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，「相關陳情國瑜都收到了、也充分理解。」

韓國瑜表示，立院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

他並強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立院的家人；作為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

最後，韓國瑜表示，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

