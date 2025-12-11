助理費除罪撤案連署 綠黨團與白委到場力挺

民進黨立委、民進黨團幹事長鍾佳濱。(鍾佳濱臉書)

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法後引發爭議，多名國會助理9日上午於立法院紅樓發起連署行動，呼籲撤回提案，強調修法內容恐造成制度黑箱、削弱勞動保障。



截至今(11)日上午9時，已有7名民進黨立委與民眾黨立委陳昭姿到場連署支持。





陳玉珍提案主張，立委助理費相關支出可由立法院編列預算補助，並由委員統籌運用、免檢據核銷。助理質疑此舉將使財務透明度倒退，甚至創造貪汙空間，因此自發性連署要求撤案。





民進黨團幹事長鍾佳濱表示，助理是國會運作的重要基層，不應因少數立委的政治目的而犧牲工作權。他強調，民進黨團支持保障助理勞權，並將推動《立法院公費助理任用法》以制度化改善現行機制。

廣告 廣告





民進黨立委陳秀寳指出，現行制度雖不完美，但不能因個別私心破壞整體架構；目前已有近300名助理參與連署。民眾黨立委陳昭姿則表示，助理受法案影響最大，當然有權發聲，並強調民眾黨版本不會往全面除罪化方向前進。