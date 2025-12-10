助理費除罪爭議延燒！被爆痛罵助理逼撤簽連署 劉書彬澄清：只是請助理們好好思考

針對媒體爆料脅迫助理撤簽一事，民眾黨立委劉書彬彬今天（10日）受訪澄清，她當時是請助理們好好思考，她也強調，民眾黨目前態度是支持助理費公費公用。（資料照片／李智為攝）

國民黨立委陳玉珍日前提出修法，欲將助理費除罪化，引起國會助理們強烈反彈，並發起連署要求撤案。不過，卻傳出民眾黨立委劉書彬下令辦公室助理不得連署，其中一名助理更在連署後，被劉書彬當面痛斥。對此，劉書彬今天（10日）受訪澄清，她當時是請助理們好好思考，她也強調，民眾黨目前態度是支持助理費公費公用。

國會助理工會幹部近日發起國會助理「捍衛助理勞權、立即撤回提案」連署，主張反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委員統籌運用且免檢核，否則將使國會助理勞動權嚴重倒退，「呼籲陳玉珍委員及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。」

不過，據《自由時報》報導，劉書彬不僅下令辦公室助理不得連署，其中一名助理連署後，甚至被劉書彬當面痛罵一頓，該國會助理挨罵後立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要立刻撤簽。

對此，劉書彬今天下午在立院受訪時澄清，她是跟助理們反應，現在這個情勢，助理絕對有自己立場，而民眾黨目前的態度是，支持助理費公費公用，絕對沒有退縮的空間。

劉書彬表示，辦公室有自己的管理風格，當時有其他辦公室的助理前來尋求簽署，她在場請助理們自己好好思考一下，很多情況除了要表達自身意見外，當然還要考慮有些前因後果，尤其是黨團還有更多的討論空間。

針對被爆脅迫助理撤簽一事，劉書彬稱，「我想作為一個好的媒體，應善盡求證的義務」，面對在場媒體追問，「所以沒有這件事情嗎？」劉書彬則強調，「沒有」。

劉書彬說，民眾黨一直守著《勞基法》，包括公費助理制度的執行，她在3月就任後，就覺得這些部分由立法院處理，「我覺得是好的事情」，包括助理費直接匯到戶頭，以及休假、加班費部分，都有《勞基法》的保障，絕對要支持。



