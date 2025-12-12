助理費除罪爭議！陳玉珍不撤案改提修正動議

▲助理費修法爭議，助理工會與立委陳玉珍開會達3點共識。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍日前拋出「助理費改由立委統籌」修法，引爆跨派國會助理大量反彈，有近300名不黨派國會助理連署反對修法。在陳玉珍表達善意願意溝通後，今（12）日上午9點30分約100名立委助理於立法院大門口集結抗議，大喊要求陳玉珍撤案、陳玉珍出來面對。陳玉珍與助理工會成員協商後，達成保障國會助理權益不可倒退、加速推動制度優化等共識，並將提修正動議模式取代原提案。

協調會結束後，由陳玉珍與國會助理工會理事長、國民黨立委林思銘國會辦公室主任李永誠及監事會召集人、民進黨立委陳秀寳國會辦公室主任王忠智共同接受媒體聯訪

廣告 廣告

陳玉珍與助理工會成員協商後達成共識包括，第一、國會助理是立法院運作的重要一環，對於國會助理的工作權、既有權益和福利的保障，只能往前邁進，絕不能倒退；公費助理薪資、年終獎金給付模式、勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助費、文康費用等制度，應按照現有制度不變，不受任何影響；國會助理的一切勞僱關係適用《勞動基準法》規定。

第二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修、福利措施及參加各種文康社團活動比照立法院約聘僱人員等制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。第三、未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查，以補原提案之不足。

陳玉珍表示，國會助理公會經過數十年的努力，一步一腳印爭取到了一些權益，現有的制度仍有不足，希望藉著這個時機提出了相關的修法，並感謝社會大眾對此事的重視，接下來會「緊鑼密鼓」與工會趕快提出相關的版本，希望這個版本能在未來的司法法制委員，不管是公聽會還是審查中能盡善盡美。

媒體詢問協商氣氛時，陳玉珍認為氣氛「蠻融洽的」，許多助理都是「身經百戰」，開過很多協調會，相較於平常的協調會，這一次是非常的坦誠，是「開誠布公」地在溝通這件事情，她認為很好，還分享了許多小秘密。陳玉珍說，立法院反映了社會的多元，本來一個案子大家都會有不同的意見，這是非常正常，每個人表達意見不一樣，解決問題或建立制度的正確方法就是「開大門走大陸，多溝通」就是一個正確的方法。

陳玉珍承認所有的協調都一定會有「不盡人意」的部分，但會盡量讓公費這個部分更加完善。

針對有部分立委助理先行離席，王忠智表示，一開始的討論事實上是非常激烈，在陳玉珍的說明之下，後面的氣氛轉趨融洽，委員有聽到出席代表在現場表達的意見，且把大部分的意見都納入了協商內容。

王忠智說，他知道撤案是部分工會助理的訴求，陳玉珍的提案於委員會審查時，可以要求以「修正動議」替代原案來審查，原案就不會進行審查。這在議事規則和技術上是可行的，他強調，重點是要解決問題，而不是只堅持表態要求撤案。

王忠智說，陳玉珍承諾目前《立法院組織法》的相關規範都不會變動，也就是公費助理的權益不會受到侵害，相信她作為未來金門縣長人選，應該會重視承諾。

▲助理費修法爭議，助理工會與立委陳玉珍（中）開會達3點共識。（圖／記者呂炯昌攝）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

理費除罪化不撤案！立委助理集結抗議 喊話「陳玉珍出來面對」

裝修公司得標5.9億軍購案？藍委批進口快篩翻版 顧立雄回應了

裝修公司得標6億軍購案？他爆：資本額1900萬、登記地點是旅館