助理費除罪遭批評 陳玉珍邀對話 助理工會喊話：需要真正溝通

國民黨立委陳玉珍提案將國會助理薪資改為由立委統籌運用，並免檢據核銷，引發輿論爭議。 圖：翻攝「臉書」陳玉珍 珍愛金門粉絲專頁

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」提案引起國會助理極大反彈，立院助理工會也發動連署，目前有超過250位國會助理簽署；立法院長韓國瑜表示，一定將工會訴求傳達給提案立委與各黨團。陳玉珍今（10）日說，歡迎工會直接找她討論，不需要透過媒體來放話。立院助理工會副理事長田飛生回應說，陳玉珍願意跟工會對話，工會非常感謝並希望有對話機會。

田飛生表示，現在連署的國會助理大約有250多人，他感謝韓國瑜做出回應。本週五上午9點15分，工會幹部會在立法院中山南路側大門集結、抗議，9點30時呼籲不分朝野的國會助理們能一起響應抗議。而陳玉珍對此表示，助理的權益要獲得保障，但助理費法制化有必要，她歡迎工會直接來討論，不需要透過媒體放話。

田飛生指出，他會把陳玉珍的建議與幹部討論，陳玉珍若願意與工會對話，工會也希望有這對話機會，把工會訴求與陳玉珍說明、交換意見。而國民黨主席鄭麗文稱尊重黨團自主，田飛生則說，提案背後有無政治動機，已有許多媒體報導，身為立院幕僚，對此不應表示任何意見。

在發動連署後，陳玉珍是否透過任何管道與工會進行溝通，田飛生答覆說，目前沒有這樣的聲音，若陳玉珍有，將請理事長對陳玉珍提出要求。他也說，根據陳玉珍的修法，將公費助理費交由立委統籌運用，將無法掌握助理名冊，可能連助理是誰都找不到。除此之外，薪水也會產生變化，將影響助理的權益，修法應該越修越進步，而非倒退的修法

