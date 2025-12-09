助理費除罪陳玉珍強硬！工會擬「這天」抗議

▲「助理費除罪化」陳玉珍不撤案！工會擬「這天」赴議場抗議。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍主張將立委助理費「除罪化」，明定助理費可直接撥給立委「統籌運用」並「免檢據核銷」，此舉引發跨黨派基層助理的強烈不滿！爭議持續延燒，陳玉珍仍強硬回應，拒絕撤回提案，強調歡迎理性討論。對此，立法院國會助理工會幹部透露，他們正在醞釀本週五（12日）發起行動，將前往議場外進行抗議，要求陳玉珍撤案。



針對國會助理工會擬發起抗議，陳玉珍強調，她尊重工會採取行動的權利與自由，甚至歡迎他們提出法案，或是修正動議進行公開討論，但她強調自己不會撤回提案。陳玉珍表示，該修法案是經過嚴縝研究才提出，她鼓勵助理若有不同想法，都可以理性提出討論，強調「歡迎良性互動」。同時，她也強硬表態「不要說汙名化提案連署立委就想自肥，提案是我們的權力，請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案，歡迎討論。」

根據《自由時報》引述工會幹部說法，工會內部討論將本週五的抗議訴求，明確訂為撤案，以避免國民黨團隨時利用人數優勢，將該案從委員會抽出「逕付二讀」，在經過一個月協商冷凍期後，便能進入表決、完成三讀。該名幹部透露，目前發動抗議的可能性很高，如果陳玉珍能在週五前主動撤案，或由立法院長韓國瑜出面掛保證「不會處理該案」，工會才可能會考慮調整行動。

