政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出國會助理費除罪化修法，意圖為顏寬恒詐領助理費案解套，引發反彈，現在牛煦庭再提相關修法，明訂立院要編列"立委補助費用"作為助理經費來源，且直接逕付二讀不給翻盤機會，讓助理憤怒直呼，這跟陳玉珍版根本換湯不換藥、薪水依舊是"看得到吃不到"。

立法院長韓國瑜：「報告院會第67案，由國民黨團提逕付二讀，由國民黨團負責召集協商，全院委員有無異議，沒有異議本案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。」

週五立法院報告事，立法院長韓國瑜趁亂、在立委未提異議下，悄悄讓牛煦庭提案的立法院助理費修法、逕付二讀，外界譁然，因為半個月前，陳玉珍提的助理費除罪化，才鬧得滿城風雨。

陳玉珍日前提的國會助理費除罪化修法，被解讀是為顏寬恒詐領助理費判刑解套，同時自肥每年779萬元助理費，引發助理強烈反彈，風波還沒平，如今牛煦庭再提修法，兩項法案比一比，儘管牛煦庭參考部分助理提議、卻明定助理費用，要以"立委補助費編列"方式處理，和陳玉珍版的"立委統籌使用"，本質上似乎沒太大差別。

立法院助理工會副理事長田飛生：「變成本身還是由立法委員去，補助費是由他來決定，這樣的一個寫法坦白講，是避免不掉外界疑慮，最後會不會變成說，看得到吃不到，前面寫立法委員的補助費，我覺得這樣寫外界還是會，產生立委自肥的疑慮。」





「助理費除罪」借屍還魂？助理：像「陳玉珍版本」換湯不換藥 （圖／民視新聞）





就算是牛煦庭版本，國會助理也直呼無法接受，有助理就大酸，說穿了就是"助理費除罪化"，借屍還魂。

立委（國）牛煦庭：「沒有必要為了政治打擊跟攻擊，去抹滅法案的原意，這部法案的原意就是為助理加薪，爭取更好的工作待遇。」

民進黨秘書長 徐國勇：「助理費他如果A了助理費，就是犯罪是貪汙，怎麼可以除罪呢，怎麼可以把助理費給除罪化呢，所以這個是在掩護犯罪，它那個不叫作助理費除罪化啦，那個叫作貪污除罪化，請問各位我們中華民國台灣老百姓們，你們贊成他們貪污嗎，他們貪污可以除罪，沒有罪。」





「助理費除罪」借屍還魂？助理：像「陳玉珍版本」換湯不換藥 （圖／民視新聞）





據了解，國民黨團不只逕付二讀、還自提復議，等於封殺翻案機會，鐵了心要讓助理費修法，在這會期完成三讀，是不是黑箱自肥，是不是為特定政治人物修法，選民都看在眼裡。





原文出處：「助理費除罪」借屍還魂？ 助理：像「陳玉珍版本」換湯不換藥

