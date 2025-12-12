「助理費除罪」引怒火！工會與陳玉珍達成3共識：現有制度不變

記者楊士誼／台北報導

抗議助理費除罪化，國會助理集結立院門口，要求撤回法案。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」法案，引起跨黨派國會助理公憤，立院助理工會今（12）日與多名助理聚集立院大門外抗議，陳玉珍出面與助理們短暫對話更被嗆翻。稍早陳玉珍與助理工會會面討論，並達成三點共識，包括最被助理們關注的薪資、保險等制度均不受影響，按照現有制度不變；此外立院應加速推動助理制度法制化工作，以提升國會助理權益。

陳玉珍與立院助理工會達成三點共識如下：

一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修……等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

