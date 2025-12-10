「助理費除罪」馬郁雯提隱憂：幕僚成犧牲品

▲「助理費除罪化」惹議！馬郁雯提三大隱憂：幕僚恐成最大犧牲品。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.04）

[NOWnews今日新聞] 「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，國民黨立委傅崐萁形容為進步法案！前媒體人、民進黨台北市議員參選人馬郁雯痛批，根本是「剝削政治幕僚的惡法」，形同讓立委靠著制度漏洞自肥，真正受害的卻是所有國會助理。

立法院助理工會近日發起連署，要求撤回提案，已獲超過250位跨黨派助理加入。對此，馬郁雯驚訝指出，立委劉書彬不但沒有傾聽訴求，還大動作飆罵助理，態度令人錯愕。她表示，立院助理並非公務員，採一年一聘制度，薪資均以白紙黑字寫入聘書，由立委簽名後送交立院人事室，再由立法院於每月15日直接匯入助理帳戶。她近期致電多位幕僚助理，發現他們不只擔心修法通過後，薪水與加班費可能淪為「看得到、領不到」。

廣告 廣告

馬郁雯提出三大隱憂，第一「薪資證明消失，恐影響信用與貸款」，若薪水未直接由立法院匯入，而是進入立委「大水庫」再分配，助理將無法提供正式薪資證明，恐影響信用卡申請、房貸審核等關鍵財務流程。第二，「雇主提撥6%與稅務規範成真空」，目前由立委負擔的6%提撥及相關稅務歸屬，修法後未見配套措施。馬郁雯質疑：「這些金流究竟由誰負責？助理權益如何保障？」，助理為生活奔波工作，但若未來薪水只能靠立委口頭承諾，沒有白紙黑字，恐讓助理陷入弱勢，完全沒有保障可言。

馬郁雯痛批，立委握有公帑與權力，卻為特定人士開脫、為自己卸責，反讓在背後默默付出的助理成為政治角力的犧牲品，「這根本是變相自肥、自我圖利！」她呼籲陳玉珍等主推修法者不要再做慣老闆，應立即撤回提案，真正保障助理權益，而非把制度風險轉嫁給基層幕僚。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

助理費案陳玉珍是煙霧彈？她揭：傅崐萁躲背後推動「只為救她」

花蓮縣府稱光復不用重建經費！她氣炸列時間軸：沒把災民放眼裡

「助理費除罪化」陳玉珍不撤案！工會擬「這天」赴議場抗議