助理費非「實質補助，彈性勻用」 高虹安貪污無罪台高檢署今提上訴

新竹市長高虹安因為詐領助理費11萬餘元，一審依貪污罪重判7年4月徒刑，但去(2025)年12月16日二審大逆轉，貪污無罪改依偽造文書罪輕判6月，得易科罰。台高檢在收到判決召開專案會議研議後，認為助理費非「實質補助，彈性勻用」，高虹安確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，在今(1/5)日下午正式提起上訴。

台高檢認為，依《立法院組織法》的立法理由及實務見解，助理費的性質為助理的報酬，而非立法委員之實質薪資補貼，因此不可浮報或是以人頭來加以申報。況且部分助理費成立零用金後，遭高虹安挪為私用，例如洗頭髮或是購買睫毛貼等私人用品。

助理費申請後是由立法院直接將款項撥到助理所提供的薪資帳戶，而非立法委員的帳戶，故該筆款項自不能由立委彈性勻用。且依照立院相關函覆，助理費的性質絕非高院法官所認定「實質補助，彈性勻用」，因此無從得到助理補助費是立法委員實質薪資補貼的結論。

再者，高院審理高虹安立委任內涉詐領助理費，認為《立法院組織法》規定有違憲之虞而聲請釋憲，遭裁定不受理，這表示大法官認為法律適用的明確性及現行實務操作上沒有問題。而從目前助理費是否除罪化的修法爭議來看，更可證明在三讀通過除罪化之前，助理費性質當然非立委的實質薪資，否則為何還要修法。

另外，前台北市議員童仲彥在任期間，因利用人頭助理或浮報薪資詐領助理費，被法院判刑3年10月定讞，當時童仲彥不服，認為議員助理補助費的性質與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費相似，應適用相同標準論處，因此向法院聲請再審及停止刑罰執行。

但當時合議庭認為，議員公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，更非對議員個人的實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，這與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費的性質不相同，予以駁回，童仲彥最乖乖服刑，直到日前才出獄。而當初合議庭的承審法官，也是這次高院承審高虹安的法官郭豫珍，顯然兩個判決的前後見解有矛盾之處。

此外，台高檢署也認為，一審無罪二審仍判決無罪的高虹安助理陳昱愷，有《速審法》第9條第1項第2、3款提起上訴的理由，一併提起上訴。

