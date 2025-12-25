助理費一夕變補助費？林楚茵轟：立院法制局「客製化」替高虹安脫罪

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安涉詐助理費，經高院16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，原因引發爭論。而今（25）日正逢行憲紀念日，民進黨立委林楚茵拋出「司法解謎題」，直指高院在新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案二審判決中，撤銷貪污罪、改判偽造文書罪的關鍵理由，恐非單純法律見解，而是一場「先射箭再畫靶」的制度羅生門。





林楚茵指出，爭議核心在於「助理費是否等同立委補助費」的法律定性究竟從何而來。她表示，辦公室日前首次向立法院索取資料未獲具體回應，遂再度正式索資，並比對立法院最新回函內容後，發現時間序與內容出現明顯斷裂。

廣告 廣告





林楚茵揭露，去年9月，高等法院曾正式函詢立法院助理費性質問題，當時立法院回函內容中，完全未出現「助理費等同補助費」的說法；直到今年3月，立法院法制局才首度在第1751號研究報告中，將助理費定性為「補助費」。隨後，高院再度主動函請立法院法制局，索取該1751號報告供審理參考，法制局並於6月12日檢送該報告。





林楚茵質疑，合理推論即是，法官對案件早已有既定結論，卻在原有法制依據不足、相關聲請遭憲法法庭拒絕後，才回頭「補畫靶心」，找來立法院法制局共同完成論述拼圖。她直言，同樣是助理費案件，同一名法官對前台北市議員童仲彥態度嚴苛，卻對高虹安異常寬容，甚至翻遍資料替其尋找脫罪理由，形成強烈對比。





她進一步指出，立法院法制局本應是立法委員的內部智庫，領取公帑、提供中立法制意見，卻在關鍵時點「量身打造」高度貼合個案需求的研究報告，形同為特定政治人物提供「客製化解套服務」。她痛批，這樣的角色錯置，已讓法制局淪為替個案洗白的「法律遮羞布」，可恥至極。





林楚茵也點名立法院長韓國瑜與立法院法制局，要求對外說清楚整個過程，並質疑這是否正是高虹安能在司法體系中「搞定關鍵節點」的真正關鍵。





新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案遭停職，高等法院於12月16日二審判決出現大逆轉，撤銷一審貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判處有期徒刑6月，得易科罰金；高虹安並於18日復職，重返新竹市政府上班。對於高院撤銷貪污罪的判決理由，林楚茵此番「行憲紀念日解謎」貼文，再度引爆外界對司法中立與制度分際的高度質疑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高虹安將回民眾黨？ 民眾黨召開「勝選會議」與黃國昌同框

藍提案大法官憲判無效 綠委怒轟：藍白立院獨裁！公開表演「我就是比你大」