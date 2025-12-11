「助理費」有什麼罪？周軒：請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，話題不斷；國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。政治工作者周軒則直呼，「助理費」哪有什麼罪？立法院絕大多數的立委，都奉公守法，現行制度哪有什麼問題？請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」好嗎？

陳玉珍提出助理費除罪化修法，話題不斷。

陳玉珍提出助理費除罪化修法，於5日在立法院會完成一讀付委。立法院國會助理工會日前發出新聞稿，立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。

廣告 廣告

周軒說，其實一直很好奇為什麼要用「助理費除罪化」這幾個字，形容國民黨陳玉珍的提案？助理是弱勢被壓迫的那一方。「助理費」哪有什麼罪？立法院絕大多數的立委，都奉公守法，現行制度哪有什麼問題？請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」好嗎？

周軒也表示，民進黨立委王義川質詢立法院院方：「如果直接依照陳玉珍草案三讀通過，未來立委就算不請助理，立法院是不是依舊撥款給立委？」立法院副秘書長張裕榮回應：「依法執行」。

周軒直呼，這不是證明，陳玉珍的提案就是立委自肥啊！

更多三立新聞網報導

反助理費除罪！民進黨團聲援連署 鍾佳濱：用行動保障國會助理工作權

吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？藍營金主居然可以直接介入黨團運作？

挨轟「周不來」！黨團協商撞期助理費報告綠批落跑 周萬來回答了

助理費專題報告刻意讓周萬來躲起來？綠委轟：韓國瑜立場呼之欲出！

