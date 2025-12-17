助理費 高虹安籲明確規範 林岱樺盼勿再政鬥

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔17日認為，助理費是助理薪資，不是民意代表的薪資。（劉宗龍攝）

針對助理費案涉貪部分改判無罪，新竹市長高虹安17日指出，在停職期間看到立法院對於助理費修法的討論，由於親身經歷司法過程，更加理解助理費制度長期存在的爭議，但除了制度本身檢討，也必須兼顧助理的權益。她呼籲未來在歷史共業或規範不清的制度與法條上，做出更明確的規範。

高虹安表示，透過修法讓相關法條更加明確，不僅有助於制度健全，也能避免再有民代誤觸雷區或遭誣陷，捲入司法訴訟，期待立法院開啟完整討論。

民進黨立委林岱樺則強調，依法依規、公款公用原則，這也是她堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢進到私人口袋，也就沒有人頭助理的問題，而這次高院判決再次凸顯現行的立法院組織法中，立委助理費用的核銷與使用規範，存在極大模糊地帶與法律風險。

林岱樺指出，助理費是用來協助立委問政及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，她呼籲社會充分討論，明確界定助理費的標準，推動制度合理化，不要讓她的冤案再次成為政治鬥爭工具。

而國民黨立委陳玉珍等人日前提案修正《立法院組織法》，擬將國會助理費改由立法院撥付立委統籌運用，免檢據核銷，引發是否形成「助理費除罪化」爭議。法務部擔憂修法後恐導致助理費性質生變；學者則認為，所有公家資源請領時，都應該檢具單據，符合法定用途才可核銷。

立法院司法及法制委員會17日舉行公聽會，法務部在報告中直指，相關修法恐改變助理費性質，甚至產生實質增加立委收入的效果，涉及公共利益與廉政要求，需審慎評估。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔不認同將助理費視為民代薪資一部分的說法，強調助理費是助理的薪資，不是立委薪資，國家補助民代的經費是為協助提升問政品質，所有公家資源在請領時，都應檢具單據並符合法定用途，才能核銷。

律師廖國翔表示，目前由立法院直接撥付助理薪資，至少可確保金流透明專款專用，若改由立委自行分配，在缺乏監督機制下，可能影響助理勞動權益。