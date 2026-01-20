助理輕生案延燒／莫莉捲輕生風波 前助理「撿回一命」！公開報案紀錄了

莫莉捲入前助理輕生風波後，本月15日復出跑精品趴。

莫莉稱聯絡上前助理的媽媽，但對方並不知情，於是輿論風向開始質疑前助理是否謊稱尋死；本刊透過管道專訪撿回一命的前助理與她的媽媽，不僅出示診斷與報案紀錄，更表示自己確實因為受不了網路霸凌，上個月服藥後墜樓、自殺未遂。對此，莫莉也以千字文獨家回應了。

莫莉po文稱間接殺人、壓榨員工皆是不實指控。 （翻攝自莫莉IG）

回顧整起事件，去年莫莉赴米蘭參加時裝週期間，因包車安排行程遭詐騙，損失金額逼近百萬元，隨後莫莉經紀人Henry發出聲明，指稱因為前助理個人疏失，導致莫莉遭高額詐騙，事後前助理遭到網友肉搜和網路霸凌。為此，前助理的家屬向本刊投訴，她因承受不住身心壓力，加上憂鬱症病史，上月底試圖輕生結束生命。

廣告 廣告

網友質疑，前助理去年12月底輕生，為何本月4日可以出庭控告？（翻攝自Threads）

對此，本刊進一步找到了生還的莫莉前助理現身受訪，她指出除了過去一段時間飽受李姓攝影師前男友和其現任女友騷擾，甚至還聲請保護令；又因莫莉經紀人發出的聲明稿而被網友肉搜霸凌，社群私訊充斥著網友叫她趕快還錢、說她是詐騙犯的謾罵。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

助理輕生案延燒1／莫莉拍片喊冤自己才是受害者 前助理母現身還原真相

助理輕生案延燒2／當助理餵貓還要「安撫她爸媽」完全沒休息 她不忍了！揭職場內幕