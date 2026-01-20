助理輕生案延燒1／莫莉拍片喊冤自己才是受害者 前助理母現身還原真相

前助理爆出自殺未遂後，莫莉（右）和經紀人Henry（左）選擇拍聲明影片澄清。（翻攝自莫莉IG）

就在前助理因網路霸凌輕生新聞曝光後，網路輿論瞬間炸鍋，矛頭直指莫莉，質疑她早前的公開聲明片，是否成了推倒前助理心理防線的最後一根稻草。面對排山倒海的指責，莫莉在新影片中，神情激動地否認所有指控，表示自己看到新聞後，第一時間就請團隊聯絡前助理的媽媽，但得到的回應是，「沒有接到任何醫院或警方通知，也不知道有墜樓一事。」莫莉更直言自己成了被亂帶風向的受害者。

然而，本刊實際電訪前助理的母親，雖然母女關係早因莫莉而嚴重失和，但她證實自己接到一通來電、對方自稱是女兒的前同事，表示看到新聞後很擔心，想詢問近況；但接到電話當下，她身為母親卻根本不知道女兒已出事，因為家人並未第一時間獲得告知。

莫莉經紀人Henry，拍影片講述家屬聲稱前助理自殺未遂。 （翻攝自莫莉IG）

直到後來取得聯繫，前助理的母親才知道她人已在醫院，幸好已經脫離險境。

莫莉拍影片表示，前助理被詐騙後，自己仍願意原諒並安慰她不要在意。（翻攝自莫莉IG）

前助理的母親也回憶，女兒出事前一段時間，情緒本就不穩定，她曾接到警方打電話來詢問，表示有朋友通報女兒一度失聯，後來又說已經聯絡上；她無奈表示：「那時候我兒子和大女兒都知情，但沒跟我說，是後來我自己去問才知道。」本刊也取得了當時前助理被送急診的就醫證明。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

