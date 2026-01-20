助理輕生案延燒2／當助理餵貓還要「安撫她爸媽」完全沒休息 她不忍了！揭職場內幕

莫莉（前）與經紀人Henry（後排左一）捲入因被詐騙間接造成前助理自殺未遂的風波。（翻攝自Henry IG）

莫莉前助理因為憂鬱症病史，上個月19日先在租屋處吞下大量藥物，隔天朋友因為找不到人，怕有危險而報警；後來她在神智不清的狀況下，從5樓租屋處墜樓輕生，好在跌落二樓遮陽板，傷勢並沒有太嚴重，僅有腳部跟肋骨部分挫傷。

當時被送往醫院後，前助理在急診病房住了2天，隨後被送往精神科病房住了5天才出院。前助理也提供她的診斷與報案證明；根據台北馬偕醫院紀錄，前助理患有適應障礙症，藥物過量，吐，虛弱，自殺傾向。至於台北市政府警察局中山分局圓山派出所的報案紀錄上，則有報案人稱自殺傾向，服用過量安眠藥後，不慎摔傷，造成四肢擦挫傷，「因於當日有朋友報案，故本所前往處理，後續送往台北馬偕醫院就醫」的字樣。

前助理提供自己上月20日於馬偕醫院急診就醫的證明。（讀者提供）

對於整起事件，前助理表示：「我自認為對莫莉很忠心，很努力，被詐騙這件事也很自責，但莫莉常常話語裡會帶著都是妳害的語氣，我也說詐騙這件事情妳要不要就去告我？讓司法來審判看我需要賠妳多少錢？她也說不要。」

2017年，莫莉（右）轉型時尚咖後，受邀為泳裝品牌走秀。左為Angelina。

詐騙事件發生之前，由於前助理曾在旅遊業上班，莫莉常常會問她認不認識哪家飯店的人？說不想花錢，可以用拍業配交換，或是去問贊助。前助理說：「每件事情都壓在我身上，雖然莫莉後面加我薪水，可是我都沒在休息，還要幫她餵貓、安撫她爸媽、安撫莫莉的情緒。莫莉常常要我代墊錢，我（去年）11月6日提離職，隔天叫我簽保密條款馬上走，我說我需要時間交接，她也說不需要，他們會自己處理。」

去年9月，莫莉因為支付高額的米蘭包車費用，被詐騙新台幣近百萬元。（翻攝自莫莉IG）

