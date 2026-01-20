助理輕生案延燒3／「喊粉絲莫寶自己卻高高在上」 前助理揭莫莉卸責害網暴

2022年，莫莉曾po出自己和李敏鎬在時尚場合上自拍的照片。（翻攝自莫莉IG）

其實任職期間，前助理感到最有壓力的就是金錢問題，因為多次代墊公務支出，每月至少2萬元以上，其中某一個月更接近10萬元，直到隔月底莫莉才陸續返還；她強調，並非質疑是否莫莉「準時發薪」，而是認為長期需要自行承擔高額代墊款，這對一名小助理而言，本身就是沉重負擔。

2023年5月，莫莉（左）搭肩Hanni（右）的照片也惹怒粉絲。（翻攝自莫莉IG）

沒想到離職後，莫莉經紀人Henry卻發了聲明稿，指稱莫莉因為前助理的關係被詐騙高額金錢，「網友開始獵巫，說我是蘿拉、詐騙助理，我私訊莫莉，問說這是妳的本意嗎？她卻說發聲明稿的事情，她不知道，Henry也不讓她跟我聯絡，但我覺得都是一種話術。」

廣告 廣告

莫莉曾因扮成庫伊拉，和服裝設計師爆糾紛。（翻攝自莫莉IG）

隔天Henry約前助理見面要談和解，「我說隨便你們加班費怎麼算，反正我之後不想跟你們有關係，唯一的條件是你們要發聲明還我清白。Henry卻回我不可能，因為他沒有指名道姓，所以沒有人知道是我。」只是前助理回想，都是因莫莉言行不一，為了卸責害自己被網暴；就像莫莉常常對外喊她的粉絲「莫寶」，私下卻覺得都是一群庶民，然後自己就像高高在上的太后一樣。

莫莉和小CK聯名發表新款包包，卻遭粉絲質疑僅換色，款式卻雷同，甚至是舊款式。（翻攝自Dcard）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

助理輕生案延燒4／前助理事件莫莉視角 書面聲明全文照登

女星遭前男友騷擾 她控被下藥性侵偷拍還收詭異匿名訊息