助理輕生案延燒4／前助理事件莫莉視角 書面聲明全文照登

「這段時間，圍繞著我與前助理的合作經歷，出現了許多討論與誤解。對我而言，這並不是一件可以輕鬆面對的事——不只是因為事情本身已脫離事實，更因為許多原本只存在於工作與信任之間的細節，被迫攤在公眾視野之中反覆檢視。這樣的過程，對任何人來說，都需要承受不小的心理壓力，也讓我反覆思考，究竟該如何在不傷害任何人的前提下，把事情說清楚。在這段關係結束後，我們陸續面對的，並不只是單一事件，而是一連串需要被釐清的狀況，包含帳務異常、對外溝通未經授權，以及多次涉及人身安全的錯誤訊息傳遞。

我理解，當這些片段在不同時間點被各自放大時，很容易讓外界只看到某一個面向，而忽略事情真正的全貌。也因此，我希望能把這段合作關係，從開始到結束的經過，一次說清楚。

從2月27日至11月10日在職期間，我們於11月12日與前助理最後一次會面，再到今年1月7日，新聞以疑似「害輕生」相關標題與討論陸續出現，輿論也隨之快速發酵。這段期間實際發生的狀況說明，也正是外界持續討論的主要原因。

這段期間，我們其實反覆接收到一些「前助理疑似輕生」相關的訊息。從11月10日第一次接獲她疑似涉及輕生的說法、到11月12日實際見面確認她當時健康狀況良好，再到12月因前助理個人行為於網路上看到其再次出現疑似輕生相關訊息，以及1月7日新聞的出現，我們始終不敢把任何涉及安全與健康的訊號當成小事。

正因如此，即便已不止一次接收到這類令人擔憂的訊息，我們一方面第一時間持續關心前助理實際的身心狀況，一方面也必須在資訊快速擴散、部分內容與實際情況出現落差的狀態下，盡快把事實原委說清楚。這樣的選擇，後來也被部分人誤解成缺乏關心，但那其實並不是我的本意。

這些多次與前助理人身安全相關的消息，夾雜了各種在職期間未經查證的說法與指涉，不僅讓我身心俱疲，也讓身邊的家人與團隊在反覆擔心她安危的同時，更迫切想釐清事情的實際狀況。

回到這段合作關係的本身，其實一開始是很單純的。

前助理在2月27日於面試後加入團隊。從一開始，我就很欣賞她的工作能力，也覺得她積極完成待辦事項的工作性格，與我的節奏相當契合。隨著合作推進，她也逐步承接了更多行政與溝通工作，確實替我分擔了不少私人事務。我因此把更多重要的事情交給她處理，這並不是一個倉促的決定，而是在長時間相處與合作後，自然而然建立起來的信任。

後來在時裝周包車訂金匯款的流程中，8月陸續出現了需要被釐清的狀況。當我發現帳務異常時，第一時間並不是質疑，而是詢問與理解。直到事情被完整釐清，才確認該筆款項是在沒有經過我本人確認、也沒有再三核對實際匯款金額的情況下匯出，最終造成將近98萬元台幣的詐騙損失。

9月1日當天，當我真正意識到這筆金額已經無法挽回時，現場的氣氛非常沉重。那是一個震驚、心痛與責任壓力同時湧上的時刻，我也確實在當下針對流程上的疏漏說了比較嚴厲的話。事後回想，那些表達並非出於否定任何人，而是在極度衝擊之下，一個人的反應。

在收到助理誠心道歉的訊息後，我也回傳了一段很長的訊息給前助理，清楚向她表達，這件事情我同樣負有責任，並不會把問題單方面推給任何一個人，而是願意與她一起面對、共同分擔後續可能帶來的影響與責任。

即便助理承諾返還被詐騙的全額款項，在審慎思考之後，我也決定不再就相關事項向前助理追究任何民事責任，該筆遭受詐騙的金額，也全數由我個人承擔。為了保障彼此權益，也讓對方能夠安心，我進一步請律師協助擬定書面文件，白紙黑字明確載明，我已放棄就此事向其追究任何相關責任。

隨著時間推進，讓我逐漸感到錯愕的，是後續陸續出現的一些狀況。

在工作往來中，我開始接收到關於前助理不同的回饋，內容與我原先的理解產生落差。包含前助理在未經我知情或授權的情況下，以我的名義借用他人信用卡進行刷卡與費用安排，以及在部分專案中，對外溝通時使用了合作KOL經紀公司的立場，向場地方提出求償，進而造成場地方與相關單位的誤解。這些狀況逐漸影響到合作夥伴、製作方與第三方之間的理解，也讓我意識到，事情已經不只是內部管理或溝通的問題。

即便如此，在這些狀況被釐清的過程中，我始終很清楚，不能把一個人簡化成「問題本身」。整個過程中，我與前助理之間並沒有產生任何言語衝突，反而更多時候，是擔心她是否因為承受了過大的心理壓力，而影響了狀態。

前助理經歷被詐騙事件後也曾多次私下向其他同事表達離職的想法，直到11月6日她主動傳訊息向我提出希望自請離職，我也始終抱持著好聚好散的原則來處理。

從詐騙事件發生、到後續的溝通與加班費核算、再到接收到其輕生等令人擔憂的訊息，以及新聞曝光的第一時間，我心裡始終放在最前面的，都是一個人是否安好。只是，在輿論節奏極快、情緒高度簡化的環境裡，這樣的關心，往往不容易被完整呈現。

新聞出來之後，我的心情並不是委屈，而是失落。失落的不是因為輿論壓力，而是回想這段關係原本很單純，也始終秉持著好聚好散的原則，卻在報導與輿論中，被快速簡化成對立的角色。那種失望，來自於對關係走到這一步的惋惜，也來自於事情無法被完整理解的無力。

這也是為什麼，我最終選擇站出來說明。因為當沉默已經無法避免誤解，至少應該讓事實回到它原本的位置，也讓這段經歷，被更完整地理解。

同樣透過這次新聞事件，我也發現外界對於我過去說過的話、做過的事，仍有許多批評指教。我想說的是，只要是事實，我都會虛心檢討與學習；但若是不實的指涉，不只是我，任何人都不該承受。

最後，我仍想重申，沒有任何一份工作，值得犧牲身心健康。

我真心希望，這段風波能在時間與理解中慢慢平息，讓所有身處其中的人，都能回到各自的生活，平安、安穩地走下去。」

