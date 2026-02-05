助理造反？ 李貞秀突被踢出媒體群組 網笑翻：這什麼操作

民眾黨立委李貞秀突遭助理踢出群組，引發熱議。 圖：翻攝自thread

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀近日因其尚未放棄中華人民共和國國籍身份，引發爭議。內政部長劉世芳更放話表示，內政部未來不配合李貞秀調閱「機密等級」以上文件。而李貞秀辦公室今（5）日要針對劉世芳發言回應前，李貞秀本人竟遭助理踢出媒體群組。對此，踢人的助理表示是「依照指示」行事，不過相關行為仍引發熱議，有網友就笑說：「這是什麼操作」。

李貞秀於本月3日正式宣誓就職，成為我國史上首位中配立法委員。然而，其未放棄中華人民共和國國籍一事仍備受爭議。儘管李貞秀就職當日曾表示，自己曾赴中國嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。而內政部長劉世芳表示，由於李貞秀尚未提交放棄中華人民共和國國籍證明，因此內政部未來不會配合李貞秀調閱「機密等級」以上文件。

廣告 廣告

針對劉世芳發言，李貞秀助理今早在媒體群組表示「本辦公室將會在11時以前，一定提供各位統一的文字稿作為完整回應」，李貞秀卻在下方表示「就11時以前給就好，不需要再多回覆一個這個承諾，萬一錯過時間反而跳票。盡量要做到言出必行，沒有把握的事情不能承諾，特別還給自己押時限。」隨後又將留言收回。結果不到幾分鐘，李貞秀就遭另外一名助理踢出群組。

對於李貞秀遭助理退群一事，李辦回應，相關行為是依李貞秀本人指示，將她退出群組，而李貞秀將專注於立法委員的工作，新聞稿發布及相關回應會由工作同仁負責。

雖然李辦表示是李貞秀要求助理將其退出媒體群組，不過相關行為也引起網友討論，不少網友紛紛留言表示：「什麼意思啦！」、「這是為何？」、「蛤？？」、「懶到連自己離開都不願意」、「這麼好笑的事是真的可以免費看嗎？」、「這是什麼操作」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

兩岸經貿萎縮？專家揭「真實數據」反駁：這才是理性、務實、科學

「中配非外國人」民眾黨嗆賴清德無視高層共諜案、刁難新住民