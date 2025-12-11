助理連署被傅崐萁查？周軒酸爆藍營還在威權

▲國民黨團總召傅崐萁傳出對助理查水表。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提出《助理費除罪化》修法，就連藍黨團總召傅崐萁都稱這是「進步法案」，引朝野立委助理炸鍋，並連署向立法院長韓國瑜陳情。不過，傅崐萁今（11）日被爆出疑似對連署陳情的助理「查水表」，疑似也有助理反嗆：「有種開除我」。對此，政治工作者周軒怒批，如果因為連署而遭到傅崐萁的壓力而被迫離職，那也只凸顯國民黨一點長進都沒有，還活在威權時代。

周軒今發文指出，早上在藍委助理圈傳出黨團總召傅崐萁正在追查哪些藍委助理有連署，令不少連署助理感到恐懼，害怕被知道以後，傅崐萁逼老闆辭掉他們。

對於傅崐萁對連署助理「查水表」一事，周軒表示，目前雖僅是傳言，但已造成部份寒蟬效應，許多助理對此感到恐懼，深怕為了維護自己的權益，波及到老闆和工作。有助理受訪表示，他們並不反對助理費除罪化，但不能影響到助理權益，但這個法案明顯是自肥，無法支持；如果黨團真的要繼續推，就撤案提出新案，不要因人設事。

同時，周軒提到，也有助理表示：「我有去簽啊，怕屁，有種開除我！」既然連署了就不會怕被發現，如果因為連署而遭到傅崐萁的壓力而被迫離職，那也只能凸顯這個做法非常愚蠢，國民黨一點長進都沒有，還活在威權時代。

