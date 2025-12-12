助理除罪化修法惹議！陳玉珍釋善意指願與助理工會溝通 雙方協商達3共識
國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」修法，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，無需提供收據或憑證來核銷。助理工會幹部得知此事後群起抗議，發起連署希望撤回提案，並在今（12）日號召多位國會助理在立法院門口抗議，而陳玉珍則表示願意與助理工會溝通，經協商後，雙方達成三點共識，包含公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有制度不變、加速推動相關法制化工作，此外，陳玉珍也承諾願意協助修正動議方式，並整合助理工會所提修法版本。
國會助理今齊聚立法院大門抗議，助理工會理事長、林思銘國會辦公室主任李永誠表示，助理要求很簡單，只是希望維持現有工作制度，陳玉珍昨天有釋出善意，等一下回去跟她面對面溝通，看會怎麼處理。
另一方面，面對撻伐聲浪不斷，陳玉珍也表示願意和助理工會面對面溝通討論，雙方經協商後，達成三點共識，首先，國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變；公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響，公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。
第二，現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。
第三，未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。
另外，在協商前，立法院長韓國瑜也現身關心，並表示，這是他當院長以來，助理工會第一次正式請願，一定要來致意，提案委員、助理工會可以多溝通，在未來即將開的公聽會上，助理工會有什麼意見都可以和盤托出，把心裡話講出來，他一定會特別重視委員提案、也重視國會助理的權益。
