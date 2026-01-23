助產業因應美國關稅 卓榮泰訪台積電供應鏈廠商錸恩帕斯

行政院長卓榮泰(左)到台南參觀錸恩帕斯科技公司，了解產業面對台美關稅的需求。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台美關稅15%不疊加，行政院長卓榮泰今(23)日下午到台南市永康區，參觀台積電供應鏈廠商之一的錸恩帕斯，接下來還將到安南區與汽車產業業者座談。卓榮泰表示，政府現在要積極走向民間、走向產業，聽聽產業在這樣的關稅環境下，還需要政府多著力的地方，積極在各方面支持產業界。

卓榮泰表示，針對台美關稅，談判團隊經過長達9個多月的時間，和美方談定了第1階段的投資備忘錄，後續還有貿易協議要處理，但是已讓業界感受到從一開始的32%對等關稅，到20%、再到現在調整為15%，且非常重要的是，保持住與相鄰近國家的競爭力。但個別的產業還有個別的問題，因此總統也好、行政院也好，這週開始和產業溝通座談，錸恩帕斯是製程管路、台灣相當好的隱形冠軍，想聽看看產業在這樣的關稅環境下，還需要政府多著力哪一些？

卓榮泰指出，拜訪產業之後，接下來對台美雙方貿易協議簽訂，要更快速把已擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛、有效地實施下去，不論是對出口增加國際市場開發，或國內產業轉型升級、研發，甚至更多金融支持，都會極力即時做到位，也會要求金融機構主動了解產業界的問題，主動服務、主動出擊，讓產業界一方面調適關稅後，把國內該有的行政、金融，各方面積極做到對產業界的支持。

創立於2009年的錸恩帕斯，專注半導體製程管路設計、配管工程管理及設備零組件製作，卓榮泰今天下午由董事長陳俊尹陪同參觀。

