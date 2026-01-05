助癌友增存活率 民團：納心理支持

因應癌友與家屬日益增加的心理支持需求，台灣癌症基金會5日舉行記者會，宣布成立「晴嶼心理諮商所」，原本諮商室從1間增加到5間。（趙雙傑攝）

台灣一年有超過13萬人被診斷出癌症，研究顯示，若能有高度心理韌性，存活率、存活時間和生活品質較佳。台灣癌症基金會提供癌友心理諮商服務13年來，發現癌友面臨的並非單一情緒困擾，呼籲政府將心理社會韌性納入常規評估。

台灣癌症基金會自民國102年成立心理諮商中心，累計服務4290人次。隨著癌友心理支持需求漸增，台癌成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，目前共10位諮商心理師，其中8成是癌友或癌症家屬。

廣告 廣告

健保署長陳亮妤引述台大公衛研究，癌症患者診斷的第1年自殺率是一般人的5.5倍，整體自殺率更是一般人的2.5倍，顯示癌友除了病痛帶來的痛苦，復發的恐懼、經濟壓力、家庭關係改變，都需要更多心理支持。

國際上已陸續將「心理社會韌性」概念導入癌症治療，例如美國國家癌症資訊網（NCCN）將心理篩檢納入癌症中心制度化評鑑；英國推動「全人需求評估」與「社會處方箋」；澳洲提供生存照護計畫，避免病人在治療結束後被「丟包」。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，研究顯示，針對病友的需求提供妥善介入，有助於提升心理社會韌性，進而延長存活時間、降低死亡風險。因此，台癌首創「5+5心理社會處方」，包括5次免費心理諮商，同時評估協助癌友5大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照顧、身心靈康復支持，以及心理諮商必要性延長。

同時，台癌提出政策建言，盼政府將「心理社會韌性」納入癌症患者的常規評估，並將心理支持視為與手術、藥物同等重要的正規治療手段；逐步普及心理社會服務據點，並建立從醫院治療端到社區支持端的「綠色通道」，無縫接軌病友的需求。